Задержаны пять человек за злоупотребления при закупках на несколько миллионов евро

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало пять человек, в том числе двух сотрудников главного управления Государственной пограничной охраны (ГПО) в связи с возможными противозаконными действиями при проведении закупок, сообщила помощник начальника БВБ Диана Петерса.

Злоупотребляя служебным положением, должностные лица создали необходимые предпосылки для того, чтобы несколько закупок выиграли конкретные предприятия, тем самым поддерживая недобросовестную конкуренцию, в результате чего государству причинен значительный ущерб.

Закупки касались инженерно-технического обеспечения восточной границы, а сумма закупок составляла несколько миллионов евро.

В ходе уголовного процесса бюро провело более десяти обысков, во время которых изъяты вещественные доказательства.

Сотрудники ГПО помещены под стражу, к остальным причастным лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Уголовный процесс начат по ч.3 ст. 318 Уголовного закона - злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям, а также ст. 211 - недобросовестная конкуренция, в результате которой причинен значительный ущерб государству.