Удельный вес иностранных вкладов в банках Латвии продолжает снижаться

Удельный вес иностранных вкладов в латвийских банках, в том числе в ликвидируемом «ABLV Bank», в конце июня снизился до 28,7% по сравнению с 39,7% в конце 2017 года, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Если не считать вкладов в «ABLV Bank», доля иностранных вкладов сократилась до 22,1%.

По данным КРФК, в общем объеме вкладов в банках, включая «ABLV Bank», доля вкладов латвийских физических и юридических лиц составляет 71%, вкладчиков из стран СНГ - 6%, стран ЕС - 12%, других стран - 11%.

Как отметил руководитель КРФК Петерс Путниньш, исторически это самая высока пропорция местных вкладов, но процесс еще не завершился, так как цель Латвии - довести объем иностранных вкладов до 15%.

По словам Путниньша, уже в ближайшее время будет достигнута поставленная правительством цель - уменьшить долю вкладов из стран СНГ до 5%.

В целом латвийские банки по состоянию на 20 июня привлекли вклады на сумму 17,6 млрд евро, что на 2,7 млрд евро меньше, чем в конце 2017 года, в том числе объем местных вкладов составил 12,5 млрд евро (в конце 2017 года - 12,2 млрд евро), иностранных вкладов - 5,1 млрд евро (8,1 млрд евро).