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«Elektrum Lietuva»: электроэнергия в странах Балтии подорожала

LETA
Фото: Ieva Cika / LETA

На минувшей неделе электроэнергия во всех странах Балтии подорожала более чем на 10% в связи с сокращением производства на ветряных установках, сообщает независимый поставщик электроэнергии «Elektrum Lietuva».

В Литве и Латвии на прошлой неделе цена на электроэнергию выросла более чем на 13% до 51,78 евро за мегаватт-час, в Эстонии - на 11% до 47,08 евро за мегаватт-час.

По мнению экспертов «Elektrum Lietuva», подобные тенденции обусловлены тем, что за неделю почти на половину сократилось производство на ветряных установках.

С 25 июня по 1 июля совокупное производство электроэнергии в странах Балтии сократилось на 0,7% до 280 гигаватт-часов. В Латвии этот показатель вырос на 3,4% до 62,2 гигаватт-часов, в Эстонии - на 2,1% до 167,5 гигаватт-часов, а в Литве уменьшился на 12,8% до 50,1 гигаватт-часов.

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