Могут быть введены потолки цен на такси. Но только на определенные поездки

На поездки на такси из аэропорта «Рига», Рижского железнодорожного вокзала и Рижского пассажирского морского порта могут быть установлены фиксированные цены или их потолки.

Премьер-министр Марис Кучинскис после сегодняшнего совещания коалиционных партий сообщил, что рабочая группа в течение двух недель должна подготовить конкретные предложения по разрешению ситуации. В состав рабочей группы войдут представители министерств сообщения, юстиции, экономики и внутренних дел.

Подготовленные Минсообщения предложения необходимо рассмотреть с юридической точки зрения и с точки зрения конкуренции, пояснил он.

Как сказал агентству ЛЕТА парламентский секретарь Минсообщения Эдгар Таварс, необходимо законом делегировать правительству право устанавливать максимальный тариф на таксомоторные услуги в определенных местах, количество которых еще будет уточняться, а пока речь идет об аэропорте, Рижском пассажирском морском и железнодорожном вокзалах.

Министр экономики Арвил Ашераденс тоже сказал журналистам, что в этой сфере следует установить фиксированный тариф или ценовые потолки.