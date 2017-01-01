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Lidl вложил в Латвии 19 млн евро

rus.db.lv
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Ответственное за приход на латвийский рынок немецкой торговой сети Lidl SIA Lidl Latvija в прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2017 года по 28 февраля 2018 года, сделало долгосрочные вложения, в том числе в приобретение земельных участков для строительства магазинов, в размере 19 млн евро, свидетельствует финансовый отчет компании.

Основным видом деятельности компании в данные момент является покупка недвижимости для строительства магазинов Lidl. В прошлом финансовом году куплено четыре участка и ведутся переговоры о приобретении новых.

Для обеспечения финансирования владелица Lidl Latvija, немецкая компания CE-Beteiligungs-GmbH, увеличила основной капитал Lidl Latvija на 10 млн евро до 20,5 млн евро. Предприятие также получило краткосрочную ссуду в размере 7,5 млн евро от зарегистрированной в Ирландии родственной компании SG Finance Treasury Limited.

В прошлом году в Lidl Latvija работало семь человек. Оборот компании составил 1852 евро, убытки -1,421 млн евро.

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