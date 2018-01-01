Латвийские банки быстро избавляются от компаний-пустышек

С марта-апреля 2018 года количество рискованных шелл-компаний в базе клиентов латвийских банков динамично сокращается, и сейчас доля компаний, с которыми необходимо прекратить сотрудничество, среди вкладчиков латвийских банков составляет около 0,5%, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

9 мая вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, обязывающие участников рынка в Латвии в 60-дневный срок, то есть до 7 июля 2018 года прекратить сотрудничество с предприятиями, которые отвечают одновременно двум признакам компаний-пустышек - не осуществляют фактическую хозяйственную деятельность и не готовят финансовые отчеты.

«Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что

латвийские банки очень ответственно восприняли эту задачу, процесс протекает динамично и будет закончен в установленный срок.

Ситуация улучшается с каждым днем - рискованные деньги вместе с этими шелл-компаниями уходят из латвийского финансового сектора. Надо добавить, что банки, демонстрируя добрую волю, начали этот процесс самоочищения еще раньше», - отметил председатель КРФК Петерс Путниньш.

Большинство латвийских банков уже полностью прекратили сотрудничество с шелл-компаниями. Каждый банк углубленно оценивает профиль риска своих клиентов и при необходимости отказывается от клиентов слишком высокого риска. Удельный вес вкладов иностранных клиентов в латвийских банках в конце июня составил 28% (без доли «ABLV Bank» - 22%).

Географическая структура вкладов показывает, что в Латвии преобладают местные вклады - 71%.

Вклады ЕС составляют 12%, других стран - 11%, стран СНГ - 6%.

Отток иностранных вкладов за два года превысил 5 млрд евро и по прогнозам КРФК в конце 2018 года их сумма составит примерно 3,5 млрд евро или 20% всех вкладов в латвийских банках.