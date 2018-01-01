Небанковский кредитор «Mogo» оштрафован за рассылку СМС и нарушения в оценке клиентов

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) на 92 тыс. евро оштрафовал АО «Mogo» за недостаточную оценку платежеспособности клиентов и рассылку СМС, способствующих безответственному заимствованию, рассказала представитель ЦЗПП по связям Санта Заране.

«Mogo» оштрафовано на 80 тыс. евро за допущенные систематические нарушения в оценке возможности клиентов выплатить кредит. ЦЗПП обязал компанию разработать детальный порядок оценки платежеспособности клиентов в соответствии с законом.

На 12 тыс. евро компания оштрафована за СМС следующего содержания: «Поздравляем! Вам предоставлен денежный кредит в размере 425 евро без залога со сроком 36 месяцев! Ваш ежемесячный взнос составит только 25,58 евро! Чтобы подтвердить кредит, звоните +37166900900». Такие СМС получили 28 тыс. клиентов и потенциальных клиентов, которые не подавали заявок на кредит.

ЦЗПП пришло к выводу, что «Mogo», предоставляя кредиты клиентам, учитывало неофициальные и непроверяемые доходы, превышая максимально допустимый размер кредитного взноса в соотношении с доходами, а также выдавало кредиты на основании обзора банковского счета гаранта.

Оборот «Mogo» в первом квартале этого года составил 4,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, прибыль компании уменьшилась на 20,8% до 791 958 евро. Нетто-стоимость кредитного портфеля компании составила в конце марта 2018 года 34,8 млн евро, что на 9% лольше, чем годом ранее.