Литва вложит в развитие железной дороги 7 миллиардов евро

Контролируемые государством Литовские железные дороги («Lietuvos gelezinkeliai») намерены до 2030 года инвестировать 7 млрд евро и достичь оборота 725 млн евро - на 60% больше, чем в прошлом году.

Прибыль компании, согласно прогнозам, за 12 лет должна увеличиться вдвое.

«Мы действуем в международном конкурентном окружении, где много вызовов и много возможностей. Мы хотим реализовать все возможности и к 2030 году стать лидерами», - сказал на пресс-конференции в среду гендиректор «Lietuvos gelezinkeliai» Мантас Бартушка.

Компания в среду публично представила свою долгосрочную стратегию, согласно которой ее прибыль до уплаты налогов, отчислений по амортизации и износу EBITDA в 2030 году составит 300 млн евро.

В прошлом году выручка компании составляла 448 млн евро, EBITDA - 155 млн евро, чистая прибыль - 27 млн евро.

«Понимая свою географию, мы необязательно перевезем больше всего тонн, но мы хотим быть эталоном логистики, чтобы, если кто-то в регионе захочет выбрать услугу, то первая мысль была бы о «Lietuvos gelezinkeliai«. Мы должны предоставлять самые лучшие услуги, самое комфортное сообщение для людей. Мы хотим быть лидерами по мобильности в Центральной и Восточной Европе», - сказал М. Бартушка.

«Lietuvos gelezinkeliai» за период до 2030 года планирует увеличить на 30% до 70 млн тонн грузоперевозки, а пассажирские перевозки вырастут вдвое до 8 млн человек.