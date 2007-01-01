Дания хочет конфисковать у Danske Bank выручку от отмывания денег

По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, сколько прибыли Danske Bank получил в результате отмывания денег через эстонский филиал, и конфисковать эту сумму, сообщает Bloomberg.

«Очень важно узнать размер прибыли, полученной в результате отмывания денег, - сказал Ярлов газете Jyllands-Posten. - Совершенно очевидно не является удовлетворительной ситуация, когда на отмывании денег зарабатывались огромные суммы и эти деньги по-прежнему находятся в Danske Bank. Это противоречит моему и всеобщему чувству справедливости».

По словам Ярлова, финансовый надзор Дании возбудит новое расследование, связанное с отмыванием денег через Danske, после поступившей во вторник информации о том, что через эстонский филиал Danske Bank могли отмыть до 7 млрд евро - вдвое больше, чем предполагалось поначалу.

В сентябре прошлого года Danske Bank сообщил, что расширил расследование в отношении клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015 гг. Расследование возглавил бывший руководитель Датского агентства разведки Йенс Мадсен.

В октябре парижский суд первой инстанции начал расследование о возможном отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank за период с 2008 по 2011 гг. По данным датской деловой газеты Berlingske, французское следствие связано со случаем российского адвоката Сергея Магнитского.

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в Балтии и в дальнейшем сфокусируется только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций.