Бюро по контролю за строительством: cитуация изменилась в лучшую сторону

Ситуация в строительстве изменилась в лучшую сторону, о чем свидетельствуют и данные Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС), заявила в интервью агентству ЛЕТА директор ГБКС Светлана Мякушкина.

На вопрос, какие недостатки выявляются чаще всего, она ответила, что ГБКС уделяет сейчас усиленное внимание системе внутреннего контроля.

«Это вопрос подхода. Можно выборочно проверять отдельные этапы, документацию, что мы, конечно, и делаем, но чрезвычайно важно, чтобы была введена система внутреннего контроля, чтобы лица, вовлеченные в процесс строительства, могли контролировать используемые материалы, соблюдение технологий, соблюдать этапы контроля», - сказала Мякушкина.

На вопрос, приходится ли еще сталкиваться со случаями, когда сначала сделана работа, а потом приведена в порядок документация, она ответила, что ситуация меняется в лучшую сторону.

В этом году ГБКС проверило 243 здания, эксплуатация трех объектов частично или полностью прекращена. Более половины объектов находилось в хорошем или отличном состоянии.