Суббота, 7 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

Бюро по контролю за строительством: cитуация изменилась в лучшую сторону

LETA
Директор ГБКС Светлана Мякушкина | Фото: Evija Trifanova / LETA

Ситуация в строительстве изменилась в лучшую сторону, о чем свидетельствуют и данные Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС), заявила в интервью агентству ЛЕТА директор ГБКС Светлана Мякушкина.

На вопрос, какие недостатки выявляются чаще всего, она ответила, что ГБКС уделяет сейчас усиленное внимание системе внутреннего контроля.

«Это вопрос подхода. Можно выборочно проверять отдельные этапы, документацию, что мы, конечно, и делаем, но чрезвычайно важно, чтобы была введена система внутреннего контроля, чтобы лица, вовлеченные в процесс строительства, могли контролировать используемые материалы, соблюдение технологий, соблюдать этапы контроля», - сказала Мякушкина.

На вопрос, приходится ли еще сталкиваться со случаями, когда сначала сделана работа, а потом приведена в порядок документация, она ответила, что ситуация меняется в лучшую сторону.

В этом году ГБКС проверило 243 здания, эксплуатация трех объектов частично или полностью прекращена. Более половины объектов находилось в хорошем или отличном состоянии.

0 Комментарии