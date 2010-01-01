За семь лет средний размер крестьянских хозяйств увеличился на 25%

В конце прошлого года средний размер крестьянских хозяйств в Латвии составлял 36,8 га, что на 7,3 га или 25% больше, чем в 2010 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Средняя площадь используемой в сельском хозяйстве земли в одном крестьянском хозяйстве увеличилась с 19,6 га в 2010 году до 25 га в прошлом году. Общая площадь используемой в сельском хозяйстве земли выросла на 126 800 га или 7%.

В прошлом году объем сельскохозяйственной продукции по сравнению с годом ранее в сравнительных ценах увеличился на 2%, в растениеводстве - на 1,5%, в животноводстве - на 2,8%.

Это связано с основном с увеличением цен на зерно на 8,6%, на молоко - на 42,6%, на мясо - на 2,5%.

Как сообщалось, в конце 2017 года в Латвии было 80 200 крестьянских хозяйств.