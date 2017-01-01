Растет число выданных потребительских кредитов

В этом году размер выданных банками Латвии потребительских кредитов домашним хозяйствам за пять месяцев увеличился на 2,5% или 12,5 млн евро и составлял в конце мая 503 млн евро, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В конце мая 2018 года размер выданных домохозяйствам потребительских кредитов со сроком до года составлял 127,7 млн евро, что на 2,6% или 3,2 млн евро больше, чем в конце 2017 года.

Размер потребительских кредитов со сроком от года до пяти лет за первые пять месяцев увеличился на 1,2% или 2,6 млн евро и составил в конце мая 223,1 млн евро, а размер потребительских кредитов со сроком более пяти лет вырос на 4,5% или 6,6 млн евро до 152,2 млн евро.

Таким образом, среди выданных потребительских кредитов больше всего кредитов со сроком от одного до пяти лет - 44,4% (в конце 2017 года - 45%), далее следуют кредиты со сроком дольше пяти лет - 30,3% (29,7%), а доля кредитов со сроком до года составляла 25,4% (25,4%).