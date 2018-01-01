В Латвии вырос средний уровень потребительских цен

В июне по сравнению с маем прирост потребительских цен в Латвии составил 0,6%, годовая инфляция - 2,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 2,4%.

По сравнению с маем товары в июне подорожали на 0,4%, услуги - на 1,1%, а по сравнению с июнем прошлого года товары стали дороже на 2,5%, услуги - на 3,3%.

Наибольшее влияние на изменения цен в июне по сравнению с маем оказал рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом и жильем, на алкогольные напитки и табачные изделия, на отдых и культуру, а также снижение цен на одежду и обувь.

В течение месяца продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,2%. Основное влияние на средний уровень цен в этой группе оказало сезонное подорожание картофеля. Также дороже стало мясо птицы (+3,1%), сыр (+5,6%), шоколад (+4%) и кондитерские изделия (+1,7%). В свою очередь подешевели свежие овощи (-5%), свежие фрукты (-3,3%), свежая и охлажденная рыба (-10,2%), сливочное масло (-6%).

Цены алкогольных напитков и табачных изделий в течение месяца выросли на 1,2%.

В основном в результате различных акций цены на обувь по сравнению с маем снизилась на 7,6%, цены одежды - на 1,1%.

В группе транспортных товаров и услуг цены в течение месяца выросли на 3%, на что главным образом повлияло подорожание топлива на 4,5%.

По сравнению с июнем 2017 года наибольшее влияние на уровень потребительских цен оказал рост цен на транспортные услуги и товары, товары и услуги, связанные с жильем, алкогольные напитки и табачные изделия, на медицинские услуги.

Молоко и молочные продукты за год подорожали на 8,5%, в том числе сливочное масло - на 20%, сметана - на 7%, сыр и творог - на 2,7%, кефир - на 7,2%. Также выросли цены на мясо птицы (+5,5%), яйца (+10,9%), свежие овощи (+3,3%), хлеб (+2,8%), кондитерские изделия (+3,4%), фруктовые и овощные соки (+9%) и свинину (+3,3%). В свою очередь подешевели сахар (-31%), картофель (-13,9%), кофе (-7,8%), свежие фрукты (-6%), свежая и охлажденная рыба (-11,5%), макаронные изделия (-11%), вяленое и копченое мясо (-1,2%), растительное масло (-7,3%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 5,2%, прирост цен на товары и услуги, связанные с жильем, составил 4,3%.

В группе здравоохранения средний уровень цен по сравнению с июнем прошлого года увеличился на 3,2%, а в группе транспортных товаров самым ощутимым был рост цен на топливо - 17,5%.