В Латвии рост цен на жилье в первом квартале был самым большим в ЕС

В Латвии в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на жилье выросли на 13,7%, и это был самый большой рост цен в ЕС, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро «Eurostat» о 27 странах ЕС.

Следующий после Латвии рост цен на жилье зарегистрирован в Словении (13,4%), в Ирландии (12,3%), в Португалии (12,2%), в Словакии (11,7%), в Венгрии (11,5%), в Нидерландах (9,3%), в Хорватии (8,5%), в Литве (7,8%), в Чехии (7,7%), в Болгарии (7,1%), в Эстонии и Румынии (6,6%).

Цены на жилье по сравнению с первым кварталом 2017 года выросли во всех странах ЕС, о которых доступны данные, кроме Швеции и Италии (-0,4%), Финляндии (-0,1%).

В среднем в ЕС рост цен на жилье в первом квартале составил 4,7%, в еврозоне - 4,5%. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года рост цен на жилье в ЕС составил 0,6%, в еврозоне - 0,7%.

В первом квартале по сравнению с четвертым кварталом прошлого года цены на жилье выросли в 23 странах ЕС, по которым доступны данные, в четырех странах цены уменьшились.

И по сравнению с четвертым кварталом больше всего цены на жилье выросли в Латвии - на 7,5%. Далее следуют Словения и Венгрия (4,4%). В Литве цены выросли на 2,4%, в Эстонии на 1,5%.