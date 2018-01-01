Путниньш: Мы переживаем исторический этап, когда меняются основы за предыдущие 25 лет

В интервью агентству ЛЕТА Путиньш сообщил, что местные вклады в банках в настоящее время составляют 12,5 млрд евро, остальные - 5,1 млрд евро. На данный момент известен общий размер вкладов в «ABLV Bank», который придется выплатить, а также другие данные об оттоке средств из остального банковского сектора, поэтому осенью объем иностранных вкладов сократится до 3,5 млрд евро.

«Такой пропорции в Латвии не было долгие годы.

С экономической точки зрения я это не оцениваю - только с точки зрения политических установок и снижения рисков. С этой точки зрения это очень большой успех.

Это комплимент нашим банкам, потому что за ограниченное время они добились, чтобы Латвию покинули почти десять миллиардов евро. Не много найдется стран, где банки могут разрешить проблему такого типа», - сказал Путниньш.

Он добавил, что в основном деньги иностранных клиентов из банков «утекали» по инициативе самих банков, а не клиентов.

Путниньш отметил, что изменения в банковском секторе, которые проходят под знаком «ABLV Bank», более значимы, чем сам случай «ABLV Bank».

«Мы в настоящее время переживаем исторический этап, когда меняются основы, создававшиеся в банковской системе в предыдущие 25 лет. Это касается того, с какими клиентами, с каким типом денег, на основе каких бизнес-моделей работала большая часть латвийских банков. Здесь мы не имеем в виду скандинавские банки, которых в Латвии изначально не было.

Вся традиция обслуживания восточных клиентов, которая складывалась в Латвии в начале 90-х гг., а первые лицензии были получены еще в советское время, видимо, будет меняться. Я думаю, что в течение этого года мы распрощаемся с таким понятием, как нерезидентские банки и нерезиденты», - сказал председатель КРФК.

Он отметил, что шелл-компании, на обслуживание которых введен запрет, - лишь одна специфическая часть клиентов. Банки закрывают счета не только таких компаний, как это предусмотрено законом, но и очищают клиентскую базу по существу, и в первую очередь это относится к клиентам из СНГ.