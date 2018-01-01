Безработных в Латвии становится все меньше

В конце июня уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 6,4% экономически активного населения сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве занятости (ГАЗ).

В конце прошлого месяца в ГАЗ было зарегистрировано 59 119 безработных, что на 429 человек меньше, чем месяцем ранее (59 548 безработных).

Самой низкой безработица остается в Рижском регионе - 4,2%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в мае. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в Латгальском регионе - 14,9%, что на 0,5 процентного пункта меньше мая.

В Земгале и Видземе уровень зарегистрированной безработицы в июне уменьшился на 0,1 процентного пункта и составил соответственно 5,9% и 6,5%, а в Курземе уровень безработицы не изменился и составил 7,1%.

В столице уровень зарегистрированной безработицы в конце июня составлял 4% по сравнению с 3,9% в мае.

В мае уровень безработицы в Латвии составлял 6,4% экономически активного населения.