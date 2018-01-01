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Непродуманные решения закроют двери потребительским кредитам

LETA
Фото: REUTERS

Непродуманные решения закроют двери потребительским кредитам как в банках, так и в небанковском секторе.

К небанковскому кредитованию в последние годы применялось жесткое регулирование, поэтому дополнительные ограничения только изуродуют рынок, и части жителей финансирование станет недоступным как в банковском, так и в небанковском секторе - возможно, начнет развиваться нелегальный рынок.

Латвийское объединение регионов недавно предложило поправки в законе о защите прав потребителей, которые ограничат общие затраты на потребительские кредиты до 0,07% в день, и поправки приняты Сеймом в первом чтении. Это означает, что больше нельзя будет выдавать ссуды со ставкой более 25% годовых.

Если эти поправки будут приняты, сектор небанковского кредитования может прекратить свое существование, считают участники рынка.

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