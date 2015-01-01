Среда, 11 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

Минэкономики: рижанам обещали понижение тарифов на тепло, но они могут вырасти

LETA
Фото: Ieva Lūka/LETA

Еще в 2015 году появилась новость о том, что Рижская дума совместно с частным инвестором построит крупнейшую в Балтии котельную, работающую на щепе, общей мощностью примерно 100 мегаватт. Против инициативы возражало Министерство экономики, которое считает, что в Риге достаточны мощности по производству тепла, а новая котельная создаст конкуренцию «Latvenergo», пишет Neatkarīgā.

Рижанам обещали, что котельная на щепе приведет к уменьшению тарифов на 1-5%.

Теперь Минэкономики считает, что тариф на отопление в Риге может повыситься в связи с поспешной реорганизацией, которую планирует «Ригас силтумс». Реорганизация подразумевает присоединение к «Ригас силтумс» предприятия «Ригас биоэнергия».

1 Комментарий