Минэкономики: рижанам обещали понижение тарифов на тепло, но они могут вырасти

Еще в 2015 году появилась новость о том, что Рижская дума совместно с частным инвестором построит крупнейшую в Балтии котельную, работающую на щепе, общей мощностью примерно 100 мегаватт. Против инициативы возражало Министерство экономики, которое считает, что в Риге достаточны мощности по производству тепла, а новая котельная создаст конкуренцию «Latvenergo», пишет Neatkarīgā.
Рижанам обещали, что котельная на щепе приведет к уменьшению тарифов на 1-5%.
Теперь Минэкономики считает, что тариф на отопление в Риге может повыситься в связи с поспешной реорганизацией, которую планирует «Ригас силтумс». Реорганизация подразумевает присоединение к «Ригас силтумс» предприятия «Ригас биоэнергия».