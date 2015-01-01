Минэкономики: рижанам обещали понижение тарифов на тепло, но они могут вырасти

Еще в 2015 году появилась новость о том, что Рижская дума совместно с частным инвестором построит крупнейшую в Балтии котельную, работающую на щепе, общей мощностью примерно 100 мегаватт. Против инициативы возражало Министерство экономики, которое считает, что в Риге достаточны мощности по производству тепла, а новая котельная создаст конкуренцию «Latvenergo», пишет Neatkarīgā.