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Клиентам ABLV Bank возместили 45% от общей суммы, подлежащей выплате

LETA
Руководитель корпоративной коммуникации банка Citadele Иева Праулиня | Фото: Ieva Čīka / LETA

Клиентам ликвидируемого ABLV Bank до сих пор выплачено гарантированных возмещений на сумму 213,34 млн евро, что составляет 45% от общей суммы, подлежащей выплате, сообщила руководитель корпоративной коммуникации банка Citadele Иева Праулиня.

С 3 марта до 9 июля гарантированные возмещения в Citadele получили 8498 клиентов ABLV Bank или 39% клиентов, имеющих право на возмещения.

В том числе местные клиенты получили 89% доступной суммы возмещений (5173 клиента).

Также возмещения получили 3325 иностранных клиентов или 25% от общего числа иностранных клиентов ABLV Bank.

Выплаченная им сумма составляет 171,7 млн евро - 40% от доступной иностранным клиентам выплачиваемой суммы, сообщила Праулиня.

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