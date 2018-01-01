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У ABLV Bank аннулирован статус члена биржи Nasdaq Riga

LETA
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Председатель правления "Nasdaq Riga" Дайга Аузиня-Мелналксне | Фото: Edijs Pālens/LETA

У ликвидируемого ABLV Bank аннулирован статус члена биржи Nasdaq Riga, свидетельствует опубликованная биржей информация.

Правление Nasdaq Riga решило аннулировать у ABLV Bank статус члена биржи с четверга на основании решения Европейского центробанка об аннулировании выданной ABLV Bank лицензии на деятельность кредитного учреждения и правил для членов Nasdaq Riga.

Чтобы получить статус члена биржи, компания должна иметь право осуществлять сделки с ценными бумагами и находиться под надзором соответствующей государственной структуры по надзору за финансовым сектором.

Как сообщалось, с четверга у ликвидируемого ABLV Bank аннулирована лицензия на деятельность кредитного учреждения.

Соответствующее решение Европейского центробанка вступило в силу 11 июля в 24 часа по латвийскому времени.

Решение принято с учетом полученного в этом году в начале марта решения собрания акционеров банка о самоликвидации и принятого 12 июня КРФК решения разрешить банку начать процесс самоликвидации.

«Это запланированный и закономерный шаг в процессе самоликвидации банка, который никак не влияет на его ход. КРФК продолжает контролировать процесс самоликвидации согласно ранее утвержденному плану и порядку», - сказал председатель КРФК Петерс Путниньш.

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