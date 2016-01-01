SEB объединит работающие в странах Балтии компании страхования жизни

В результате объединения будет создана одна европейская компания «SEB Life and Pension Baltic SE», консолидирующая весь бизнес страхования жизни. Ее головное предприятие будет находиться в Латвии, филиалы - в Эстонии и Литве. Процесс объединения планируется завершить в начале 2019 года.

Сейчас у группы SEB в Балтии три отдельные компании страхования жизни: «SEB Elu-ja Pensionikindlustus» в Эстонии, «SEB dzivibas apdrosinasana» в Латвии и «SEB Gyvybes draudimas» в Литве, а также рижский филиал «SEB Life&Pension Holding», отвечающий за сферу страхования жизни и пенсионных накоплений в Балтии.

Сегодня SEB сделал первые шаги по выполнению условий объединения компаний страхования жизни в странах Балтии - проект договора об объединении подан в латвийский Регистр предприятий, а информация о планах открыть филиалы в Эстонии и Литве - в Комиссию рынка финансов и капитала.

Страховые компании SEB в Латвии, Литве и Эстонии предоставляют широкий спектр услуг по страхованию жизни и созданию накоплений и сейчас обслуживают более 198 тыс. клиентов. Их доля рынка достигает 27%, сумма активов - 542 млн евро.

«Объединение компаний и нашего опыта поможет нам продолжать начатое развитие более сфокусированно и эффективно как единому предприятию во всей Балтии. Мы планируем разработать единый подход к обслуживанию клиентов, чтобы в результате они получили еще более подходящие услуги, чтобы сервис был еще эффективнее. Планируемое объединение выгодно и для нашей повседневной работы, оно повысит нашу конкурентоспособность, в том числе с учетом растущих требований в сфере надзора, связанных с дополнительными инвестициями», - отметила руководитель «SEB dzivibas apdrosinasana» Кристине Ломановска.

Процесс объединения не скажется на повседневном обслуживании клиентов, заверяет SEB.

В 2017 году прибыль «SEB dzivibas apdrosinasana» составила 733,3 тыс. евро - на 49,4% меньше, чем в 2016 году, брутто-сумма подписанных страховых премий - 40,9 млн евро, на 13% больше.