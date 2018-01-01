Закупка поездов: предложений претендентов ждут до конца августа

Pasažieru vilciens (PV), завершая оценку технических предложений, поданных на конкурс по закупке новых поездов, приглашает претендентов до конца августа подать финансовые предложения, сообщили агентству ЛЕТА на PV.

Финансовое предложение - последний этап процедуры закупки, после которого будет определен поставщик поездов. Победителем станет тот, кто предложит экономически самую выгодную цену на поезда во весь предусмотренный срок их эксплуатации - 35 лет. Это означает, что будут оцениваться затраты на техобслуживание, запчасти, потребление энергии и др. Финансовые предложения можно подавать до 6 августа.

За право поставки Латвии новых поездов борются четыре известных производителя - испанская компания «Patentes Talgo S.L» («Talgo»), польское дочернее предприятие швейцарской компании «Stadler» «Stadler Polska Sp. z o.o.» («Stadler»), испанская компания «Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.» (CAF) и чешская компания «Skoda vagonka a.s.»