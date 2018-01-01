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Опрос: в первую очередь в стране нужно решать экономические проблемы

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Большинство населения Латвии считает, что в первую очередь в стране нужно решать экономические проблемы, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

В ходе опроса, который проводился в мае, респондентов просили ответить, какие проблемы в латвийском обществе должны решаться в первую очередь - экономические или моральные.

Проблемы экономического характера приоритетными считают 76% населения. Удельный вес респондентов с таким мнением по сравнению с прошлым годом уменьшился на 6 процентных пунктов.

Больше всего удельный вес респондентов, считающих решение экономических проблем первоочередной задачей, был во время экономического кризиса в 2009 году - 85%.

Мнения о том, что первоначально в обществе нужно решать моральные проблемы, придерживаются 24% населения.

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