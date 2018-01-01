Надзор за строительной отраслью: создают электронную базу рабсилы

Комитет Кабинета министров сегодня поддержал предложение Министерства финансов выделить 140 тыс. евро на создание единой электронной базы данных учета рабочего времени в отрасли строительства.

Планируется, что ведать этой базой данных и ее содержанием будет Государственное бюро по контролю за строительством.

Передача данных в единую базу начнется 1 марта 2019 года.

Цель создания единой электронной базы данных учета рабочего времени - единое содержание данных электронного учета рабочего времени для администрирования налогов на рабочую силу, надзора и контроля за соблюдением регламентирующих трудовые правовые отношения нормативных актов, контроля за выполнением обязанностей строительных специалистов, формирования политики строительства и общего надзора за строительной отраслью, а также обеспечение официальной статистики.

В целом же с помощью этой базы данных планируется уменьшить теневую экономику в отрасли строительства.

На создание регистров единой электронной базы данных учета рабочего времени в рамках информационной системы строительства планируется в 2019 году выделить 100 тыс. евро, на содержание базы данных со следующего года ежегодно выделять 40 тыс. евро.