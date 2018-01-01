Визуализация: Как будут выглядеть рестораны торгового центра «Akropole»

Хотя новый торговый центр «Akropole» на месте бывшей фарфорофаянсовой фабрики Кузнецова еще только строится, благодаря визуализации проекта можно представить, как будут выглядеть многочисленные рестораны внутри. В том числе и главная изюминка центра - ледовый каток.

На данный момент известно, что в «Akropole» будет около 20 кафе и ресторанов, в том числе и еще неизвестные в Латвии. Так, в торговом центре откроются первые в Латвии сети таких ресторанов как «Grill London» и «Paslēptās receptes».

FOTO: Пресс-фото

Посетители зоны развлечений «O’Learys» смогут пообедать в особом ресторане, чей интерьер дополнен памятной атрибутикой американских легенд спорта. В меню этого ресторана будут классические североамериканские блюда, например, куриные крылышки «Баффало», кухня tex mex, а также деликатесы других национальных кухонь. В свою очередь в новой французской хлебопекарне и кондитерской «Thierry» можно будет попробовать не только круассаны и другие традиционные изыски французской кондитерской, но и различные супы, салаты, бутерброды.

FOTO: Пресс-фото

Аутентичную итальянскую кухню представит ресторан «Mamma Pasta», ассортимент суши и горячих блюд предоставит «Sushi Express» и ресторан восточной кухни «Gan bei city», пиццы будут готовиться в печах «Can Can Pica» и «Čili pica». Поесть можно будет и в таких ресторанах и кафе как «Vairāk saules» и «Lage», а выпить кофе в «Caffein», «Costa Coffee» и «Double Coffee».

FOTO: Пресс-фото

Ранее уже сообщалось, что на двух этажах многофункционального торгового центра «Akropole» будут представлены модные бренды, брендовыми магазинами, будет работать огромный круглогодичный каток, кинотеатр с девятью зрительными залами, включая и первый в Латвии IMAX кинозал, современный фитнес-зал, а также детские игровые площадки, как крытые, так и под открытым небом.

В зоне развлечений «O’Learys» будет также такие виды досуга как боулинг, бильярд, симуляторы спортивных игр, электрические карты, а также другие увлекательные виды досуга и развлечений для всей семьи.

Будет также возведена особая зона «старого города», где посетители «Akropoles» смогут почувствовать историческую атмосферу, поскольку в интерьере будут использованы элементы бывшей фарфорофаянсовой фабрики Кузнецова.