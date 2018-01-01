Рост регистрации новых автомобилей в Латвии - выше среднего по ЕС

В Латвии за первые шесть месяцев 2018 года рост регистрации новых легковых автомобилей был выше, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В январе-июне 2018 года в Латвии было зарегистрировано 8614 новых легковых автомобилей - на 5,3% больше, чем за тот же период 2017 года.

В ЕС в среднем регистрация новых автомашин за год выросла на 2,9%.

Из 30 европейских стран, данные по которым обобщает ACEA, самый большой рост регистрации новых автомашин в январе-июне был отмечен в Румынии (+33,5%). В Венгрии он составил 29%, Литве - 24,6%, Греции - 23,7%, Болгарии - 22,6%, Хорватии - 19,3%, Швеции - 16,5, Нидерландах - 12,1%, Польше - 10,5%, Испании - 10,1%, Эстонии - 8,1%.

Спад продаж новых легковых автомашин за первые шесть месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года зарегистрирован в Исландии (-13,2%), Великобритании (-6,3%), Ирландии (-4,5%), Дании (-2,5%), Норвегии (-1,6%), Италии (-1,4%), Швейцарии (-0,6%) и Чехии (-0,5).

ACEA обобщает данные о продажах автомобилей в странах ЕС (кроме Мальты), в Исландии, Норвегии и Швейцарии.