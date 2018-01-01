В Латвии производится все меньше пива, при этом все больше ввозится из-за границы

В Латвии за пять месяцев произведено 30,412 млн литров пива, что на 17,3% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Импорт пива за пять месяцев 2018 года вырос на 10,4% по сравнению с периодом годом ранее - в Латвию в этом году ввезено 43,67 млн литров пива.

На потребление за пять месяцев передано 62,692 млн литров пива, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

Из Латвии за пять месяцев вывезено 10,221 млн литров пива, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Пиво из Латвии вывозилось в основном в третьи страны.

За первые пять месяцев 2017 года в Латвии было произведено 36,763 млн литров пива.