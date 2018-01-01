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В Латвии выросло производство алкогольных напитков

LETA
Ilustratīvs attēls | Фото: RIA Novosti/Scanpix

За первые пять месяцев 2018 года в Латвии было произведено 21,23 млн литров алкогольных напитков (не считая пива) - на 2,9% больше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствует информация Службы государственных доходов.

Для реализации в торговых местах в Латвии за пять месяцев было передано 23,717 млн литров алкогольных напитков (не считая пива) - на 13,5% больше, чем годом ранее.

Из Латвии за этот период было вывезено 62,409 млн литров алкогольных напитков (не считая пива) - на 10,4% больше, чем в 2017 году, в том числе в другие страны ЕС - 6,917 млн литров, а экспортировано 55,492 млн литров.

В Латвию было ввезено 66,018 млн литров алкогольных напитков (не считая пива) - на 12,3% больше.

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