Средние цены на молочные продукты в Латвии понизились

Цены на молочные продукты в Латвии в мае по сравнению с апрелем не повысились, а в ЕС в целом продолжали расти, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

По данным Еврокомиссии, в мае в ЕС средние рыночные цены молочных продуктов повысились, в том числе сухого обезжиренного молока - на 7%, до 1450 евро за тонну, сливочного масла - на 10%, до 5631 евро за тонну, сыра - на 3%, до 3299 евро за тонну.

В Латвии цена сухого обезжиренного молока в мае не изменилась, сливочного масла - понизилась на 2%, до 5130 евро за тонну, сыра - на 1%, до 2860 евро за тонну.

Между тем запасы сухого обезжиренного молока в ЕС к концу мая сократились до 343 тыс. тонн.

За первые пять месяцев 2018 года в ЕС было закуплено 52,76 млн тонн молока - на 1 млн тонн (2,1%) больше, чем год назад, в Латвии - 313,3 тыс. тонн, на 0,6% меньше.