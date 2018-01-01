МИД Латвии: люди вернутся, нужна высокооплачиваемая работа

Чтобы вернуться в Латвию, людям важна потенциальная работа, возможности роста и обучения, коллеги, заявила парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица на семинаре социального движения «Латвия работает».

По словам Калнини-Лукашевицы, высокооплачиваемая работа - только один из аспектов возвращения на родину. 66% реэмигрантов считают преимуществом возможность быть рядом с родными и друзьями, 31% участников опроса считают мотивацией понятную, дружественную среду. Опрос был проведен центром исследований диаспоры и миграции Латвийского университета.

По словам парламентского секретаря, важны также жилье, школа и детский сад, возможности работы для супругов. Поэтому

работодатели, желающие вернуть людей из-за границы, должны обдумать и эти аспекты.

Обобщены и практические рекомендации для работодателей - возможности интервью онлайн, не столь скорое начало работы, чтобы эмигрант мог переселиться, профессиональное обучение, ясные объявления о вакансиях.

В законе о диаспоре предусмотрена возможность декларировать дополнительный адрес в Латвии, что позволит встать в очередь в детсад или записаться в школу, когда переезд еще только планируется. Закон планируется принять осенью этого года.