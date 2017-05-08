Спруктс и Даугавиньш о панике, соперниках и первых победах

Латвийской сборной в данный момент удалось возглавить группу А. Хоккеисты Янис Спруктс и Каспарс Даугавиньш прокомментировали российскому изданию Championat.com успех команды. Так, первый считает, что Латвии повезло с календарем.

Напомним, Латвии удалось обыграть Словакию со счетом 3:1, а ранее Данию со счетом 3:0. Нападающий сборной Латвии Спруктс считает, что команде повезло с графиком игр. В частности то, что хоккеисты сразу не встретились на льду с сильным соперником из России или Швеции.

«Со словаками мы начали играть в очень открытый хоккей. Туда-сюда было в первом периоде. Словакам такая игра больше удаётся. Во втором и третьем периодах закрылись и стало получше. Мерзликин хорошо играет и помогает нам выигрывать», - указал Championat.com Спруктс.

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«Впечатления от матча со Словакией хорошие, выиграли, заработали три важных очка. Словаки тоже сильная команда, давно мы не начинали так хорошо. Важно забирать очки в начале турнира для уверенности. В целом играли хорошо, хотя были моменты, когда у нас начиналась паника. Мысленно мы собрались и довели матч до победы, - добавил нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш. - Сенсация ли то, что сборная Латвии на первом месте в группе? Не знаю, мы таблицу не смотрим, готовимся к следующей игре. Мы каждый год приезжаем бороться за плей-офф, это наша цель на все чемпионаты мира. Дальше уже всякие чудеса могут случиться».





































































Aizvērt ЧМ по хоккею: Латвия - Словакия Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Оба хоккеиста уверены, что расслабляться перед игрой с Италией не стоит. «После поражения 1:10 от России итальянцы будут раздосадованы, побегут вперёд, им терять нечего. Нам надо мысленно собраться, что легко не будет. Итальянцы тоже агрессивно играют, сборной Латвии надо аккуратно сыграть», — сказал Championat.com Даугавиньш.

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Спруктс также отметил, что главный тренер Боб Хартли помогает игрокам увидеть мелкие детали, а не только оценивать общую стратегию: «В этом его большое преимущество. Не сказать, что мы раньше не хотели выйти в плей-офф, просто что-то не получалось, надо ломать эту традицию».

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