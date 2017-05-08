Накануне 9 мая: Россия забросила шесть шайб и обыграла Германию

В третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России крупно переиграла сборную Германии. Встреча, состоявшаяся в понедельник в Кельне, завершилась со счетом 6:3 в пользу подопечных Олега Знарка.

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (1:04, 17:10), Сергей Плотников (18:15), Никита Гусев (31:10) и Никита Кучеров (35:16, 51:40). Четыре передачи на счету Артемия Панарина.

Капитан сборной России Сергей Мозякин в первом периоде получил травму после атаки немца Патрика Хагера. У 36-летнего ветерана подозрение на сотрясение мозга.

Реклама

У Германии отличились Брокс Мацек (45:53), Филип Гогулла (48:34) и Фредерик Тиффельс (59:10).

После третьей подряд победы на турнире россияне набрали 8 очков и вышли на первое место в группе А, обойдя команду Латвии (6). Позднее в понедельник в этой группе предстоит выяснить отношения командам США и Швеции.

Следующий матч сборная России проведет 11 мая против Дании.

В группе А, матчи в которой проходят в Париже, сборная Канады также одержала третью победу на турнире. Действующие чемпионы мира со счетом 6:0 разгромили команду Белоруссии.

Шайбы забросили:

0:1 Шипачёв (Дадонов, Панарин), 01:04

0:2 Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10, ГБ

0:3 Плотников (Проворов, Антипин), 18:15, ГБ

0:4 Гусев (Панарин, Белов), 31:10, ГБ

0:5 Кучеров, 35:16

1:5 Мацек (Мюллер, Зайденберг), 45:53

2:5 Гогулла, 48:34, ГБ

2:6 Кучеров (Панарин), 51:40

3:6 Тиффельс (Кинк, Зайденберг), 59:10