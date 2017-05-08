Матч завершился с разгромным счетом 6:0 в пользу канадцев, в составе которых отличились Натан Маккинон и Брэйдент Пойнт, оформившие дубли, а также Джефф Скиннер и Клод Жиру. Голкипер Кэлвин Пикар отразил 13 бросков, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Беларусь – Канада 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 5 Пойнт (Конекны, Марнер); 0:2 – 24 Маккиннон (Бэрри, Марнер); 0:3 – 35 Маккиннон (Жиру, Скиннер); 0:4 – 47 Скиннер (Мэтисон, Маккиннон); 0:5 – 50 Жиру (Моррисси, Скиннер); 0:6 – 54 Пойнт (Влэшик, Конекны).
После трех матчей канадцы возглавляют группу В с девятью очками, а белорусы, не имея очков, замыкают турнирную таблицу.
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