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Матч завершился с разгромным счетом 6:0 в пользу канадцев, в составе которых отличились Натан Маккинон и Брэйдент Пойнт, оформившие дубли, а также Джефф Скиннер и Клод Жиру. Голкипер Кэлвин Пикар отразил 13 бросков, сохранив свои ворота в неприкосновенности.