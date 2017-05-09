Защитник сборной Италии: в игре против Латвии нельзя терять концентрацию

Сборной Италии на чемпионате мира против Латвии нужно играть дисциплинированно и нельзя терять концентрацию, отметил защитник сборной Томас Ларкин.

Матч в Кельне начнется в 17:15 по латвийскому времени. Этот матч в прямом эфире будут транслировать телеканалы TV3 B 3+.

Италия в первом матче ЧМ в овертайме уступила Словакии, а во втором потерпела тяжелое поражение 1:10 от России.

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«Против Словакии играли по ранее разработанной системе, сумели противостоять и доставить проблем противнику. Второй матч был не таким, как хотелось, слишком много удалялись и не играли по своей системе», - цитирует Итальянская хоккейная федерация Ларкина.

Защитник отметил, что команда будет достаточно сосредоточена на матче с Латвией, сообщает агентство ЛЕТА.

«Мы осознаем, что играть против Латвии и США нужно дисциплинированно, нельзя терять концентрации. Нам нужно играть компактно, особенно в зоне обороны. Нужно быть терпеливыми, но в то же время нельзя забыть и о создании моментов», - пояснил Ларкин.

Сборная Латвии начала чемпионат мира с двух побед. Сначала латыши со счетом 3:0 одолели Данию, а затем 3:1 Словакию. Это первый раз, когда первенство планеты удалось начать с двух побед.

Лидером подгруппы А с 8 очками в трех матчах является Россия, за ней с 6 очками следуют Латвия и США, однако наша команда провела на одну игру меньше.

В свою очередь четвертое место с четырьмя очками занимает Швеция, за которой с тремя баллами следует Германия. Два очка у Словакии, одно - у Италии. В активе Дании набранных очков нет.

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