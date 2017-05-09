ЧМ по хоккею: Латвия одержала третью победу подряд

Сегодня, 9 мая на Чемпионате мира по хоккею в немецком Кельне, на «Ланксесс Арене» прошел матч третьего тура между сборными Латвии и Италии. Это был один из самых интересных матчей сегодняшнего игрового дня.

Статистика личных встреч напомнила нам, что в последний раз итальянцы обыгрывали Латвию уже более 10-ти лет назад, но все таки обыгрывали. Сегодня итальянцам не удалось повторить свой успех.

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Латвия одержала третью победу подряд со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), и набрав 9 очков перед играми с сильнейшими командами лидирует в своей группе (А).

Обе шайбы в ворота итальянцев забил Андрис Джериньш.

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Lights down in Cologne!



That can only mean one thing:

🇮🇹 #ITAvsLAT 🇱🇻 is next at #IIHFWorlds pic.twitter.com/ahe4pLV9AU— IIHF (@IIHFHockey) May 9, 2017

Следующий матч латвийская сборная проведет 11 мая, когда ей предстоит сразиться со Швецией.

TVNET ФАЙЛ: 20170509_202817_4874.jpg

Видео

Pirmo ripu Itālijas vārtos iemet DŽERIŅŠ!

Rezultāts 🇱🇻LAT 1:1 ITA🇮🇹

Tiešraide: https://t.co/TTQ7c3dphN pic.twitter.com/zFFFwo9nAX— Mans LMT (@mansLMT) May 9, 2017













































Aizvērt Латвийские болельщики смотрят игру на ЧМ по хоккею Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Лучшим результатом сборной Латвии на чемпионатах мира было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах. В прошлом году латвийские хоккеисты на мировом первенстве заняли 13-е место.

























































































Aizvērt Сборная Латвия по хоккею вырвала победу у Италии Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA











































































Aizvērt ЧМ по хоккею: Латвия - Словакия Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Сборная Латвии выступающая под руководством канадского тренера Роберта Хартли в матче первого тура разобралась с датчанами 3-0 а во втором туре, довольно неожиданно обыграла Словакию 3-1 и занимает вторую строчку в группе А.









































































































































Aizvērt Латвийские фаны на ЧМ по хоккею в Кельне Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA

























































Aizvērt Как хоккеисты сборной Латвии живут во время чемпионата мира LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens







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