ЧМ по хоккею: Латвия одержала третью победу подряд

Сегодня, 9 мая на Чемпионате мира по хоккею в немецком Кельне, на «Ланксесс Арене» прошел матч третьего тура между сборными Латвии и Италии. Это был один из самых интересных матчей сегодняшнего игрового дня.
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Статистика личных встреч напомнила нам, что в последний раз итальянцы обыгрывали Латвию уже более 10-ти лет назад, но все таки обыгрывали. Сегодня итальянцам не удалось повторить свой успех.
Pēc pirmā perioda, 1:1. Vārtus Latvijas izlases labā guva Andris Džeriņš #Latvija #teamlatvia🇱🇻 #lauvassirds #IIHFWorlds #uzvara #ITAvsLAT pic.twitter.com/eEyZuYvoq3— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) May 9, 2017
Латвия одержала третью победу подряд со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), и набрав 9 очков перед играми с сильнейшими командами лидирует в своей группе (А).
Обе шайбы в ворота итальянцев забил Андрис Джериньш.
Lights down in Cologne!
That can only mean one thing:
🇮🇹 #ITAvsLAT 🇱🇻 is next at #IIHFWorlds pic.twitter.com/ahe4pLV9AU— IIHF (@IIHFHockey) May 9, 2017
Следующий матч латвийская сборная проведет 11 мая, когда ей предстоит сразиться со Швецией.
TVNET ФАЙЛ: 20170509_202817_4874.jpg
Видео
Pirmo ripu Itālijas vārtos iemet DŽERIŅŠ!
Rezultāts 🇱🇻LAT 1:1 ITA🇮🇹
Tiešraide: https://t.co/TTQ7c3dphN pic.twitter.com/zFFFwo9nAX— Mans LMT (@mansLMT) May 9, 2017
Лучшим результатом сборной Латвии на чемпионатах мира было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах. В прошлом году латвийские хоккеисты на мировом первенстве заняли 13-е место.
Сборная Латвии выступающая под руководством канадского тренера Роберта Хартли в матче первого тура разобралась с датчанами 3-0 а во втором туре, довольно неожиданно обыграла Словакию 3-1 и занимает вторую строчку в группе А.
Сборная Италии - в двух матчах завоевала 1 очко и теперь расположились на 7-ом месте в группе. Еще по этой теме