Швейцария нанесла сборной Беларуси четвeртое поражение подряд

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира.

Таким образом, сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы B, одержав в четырех матчах три победы. Белорусские хоккеисты с четырьмя поражениями в четырех встречах идут на последней, восьмой позиции. Следующий матч на турнире швейцарцы проведут 13 мая против сборной Канады. Белорусы днём ранее сыграют с французами.

Швейцария - Беларусь - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

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Шайбы забросили:

1:0 Шаппи (Унтерсандер, Дженацци), 17:54, ГБ

2:0 Амбюль (Холентшайн, Лёффель), 35:29

3:0 Элмонд (Шаппи), 47:55

Вратари: Дженони - Лаланд


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