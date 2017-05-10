Швейцария нанесла сборной Беларуси четвeртое поражение подряд

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира.
Таким образом, сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы B, одержав в четырех матчах три победы. Белорусские хоккеисты с четырьмя поражениями в четырех встречах идут на последней, восьмой позиции. Следующий матч на турнире швейцарцы проведут 13 мая против сборной Канады. Белорусы днём ранее сыграют с французами.
Швейцария - Беларусь - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Шаппи (Унтерсандер, Дженацци), 17:54, ГБ
2:0 Амбюль (Холентшайн, Лёффель), 35:29
3:0 Элмонд (Шаппи), 47:55
Вратари: Дженони - Лаланд