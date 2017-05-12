Матч ЧМ по хоккею прервали из-за хулиганского поступка болельщицы

 

Фото: Reuters/LETA

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между командами Германии и Словакии в среду в Кельне едва не был сорван из-за хулиганского поступка одной из болельщиц. Девушка бросила с трибун шар, внутри которого была некая маслянистая субстанция.

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Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» глава Федерации хоккея Германии Франц Райндл.

«Этот шар серьезно повредил лед, и арбитры правильно сделали, что приостановили игру. Нам вообще повезло, что мы смогли завершить этот матч, он вполне мог быть сорван. Охранники смогли вычислить девушку, которая это сделала. С ней разбирается полиция. Думаю, ей грозит серьезный штраф», - сообщил Райндл.

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Игра между командами Словакии и Германии была приостановлена на несколько минут, как указали организаторы, из-за плохого качества льда на арене.

По мнению арбитров, лед не соответствовал требованиям и его состояние угрожало здоровью хоккеистов.

После еще одной заливки, потребовавшей пяти дополнительных минут, матч был продолжен.

В итоге немцы переиграли словаков - 3:2. В другом матче группы А команда США победила Италию (3:0). В Париже, где сражаются представители группы В, в среду Швейцария одолела Белоруссию со счетом 3:0, а финны заставили капитулировать словенцев - 5:2.

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