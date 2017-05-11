Сборная России без труда справилась с датчанами

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В четверг сборная России по хоккею провела четвертый матч в рамках чемпионата мира. В матче против сборной Дании россияне одержали уверенную победу со счетом 3:0 и в данный момент с 11 очками занимают первое место в группе А.

Примечательно, что все три шайбы Россия забросила во втором периоде в течение 1 минуты и 10 секунд.

Счет на 36-й минуте матча открыл Богдан Киселевич, а затем по разу отличились Сергей Плотников и Никита Гусев.

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В копилке сборной Дании после четырех матчей всего два очка и она занимает предпоследнее место, опережая лишь итальянцев.

Овечкин в сборную не приедет

Тем временем стало известно, что Александр Овечкин не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травмы нижней части тела. Его «Вашингтон» завершил борьбу за Кубок Стэнли, однако тренерский штаб сборной России принял решение вызвать на чемпионат мира только двоих легионеров «Кэпиталз» - защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова.

Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах, сообщает пресс-служба ФХР.

Напомним, вечером сборной Латвии предстоит матч против Швеции.

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