Овечкин не поможет сборной России на ЧМ

Тренерский штаб национальной сборной России по хоккею решил вызвать на проходящий в Париже и Кельне чемпионат мира двоих игроков клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», закончившего выступление в Кубке Стэнли — защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова.

Форвард Александр Овечкин не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травмы нижней части тела.

«Штаб сборной связался с тремя российскими игроками «Вашингтон Кэпиталз» и все они дали согласие. Однако нападающий Александр Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах», — отметили в Федерации хоккея.

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