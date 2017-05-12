Сборная Латвии в упорной борьбе уступила шведам

Вечером в четверг сборная Латвии по хоккею провела свой четвертый матч чемпионата мира. Игра против сборной Швеции выдалась невероятно напряженной, интрига сохранялась до последних минут, однако сильнее все-таки оказалась скандинавская команда, одержавшая победу со счетом 2:0.

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Первый период:

Команды начали первый период на средних скоростях, первым номером играли шведы, сборной Латвии же приходилось действовать на контратаках.

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Конечно, у голкипера Элвиса Мерзликина работы было куда больше, чем у Эдди Лека. Шведы атаковали чаще и, что самое главное, значительно опаснее.

На шестой минуте матча две минуты штрафа получил Джоэль Эрикссон Эк. Подопечные Боба Хартли довольно уверенно разыгрывали лишнего, но через минуту и 45 секунд на скамейку штрафников отправился Увис Балинскис, и латышам уже пришлось защищаться.

Почти две минуты меньшинства сборная Латвии выстояла уверенно, но затем шведы добились своего -

Габриэль Ландеског выехал из-за ворот и с ближней дистанции бросил по воротам, шайба нашла лазейку и проскочила мимо Мерзликина - 1:0.

В дальнейшем игра немного выровнялась, атаки латышей стали более затяжными, но шведы продолжали чаще и опаснее атаковать, Мерзликин постоянно вступал в борьбу, но ошибок не допускал.

Менее, чем за минуту до перерыва сборная Латвии снова оказалась в большинстве, но сравнять счет до сирены не успела.

Второй период:

Второй период сборная Латвии начала, играя в большинстве. Команда сразу же расположилась в зоне противника, но до серьезных бросков дело не дошло.

Уже через 46 секунд правила нарушил Антон Строльман, и полминуты латыши отыграли впятером против троих. Однако забросить не получилось и при столь сильном преимуществе.

Когда на лед вернулся четвертый игрок сборной Швеции, большинство у нашей команды развалилось окончательно - наоборот, самые опасные моменты возникли как раз у ворот Мерзликина.

При игре в равных составах сборная Швеции окончательно завладела инициативой, надолго запирая латышей в собственной зоне. Мерзликин трудился как белка в колесе, тогда как Эдди Лек временами откровенно скучал.

В середине игрового отрезка две минуты штрафа получил Янис Спруктс, и на этот раз подопечным Боба Хартли пришлось действительно тяжело. Команда тратила на оборону все силы, практически не убегая в атаку.

Ситуация не изменилась и после возвращения Спруктса на лед: шведы атаковали, латыши защищались, Мерзликин творил чудеса, Лек скучал.

За 18 секунд до второго перерыва Каспар Даугавиньш получил в лицо локтем от Маркуса Крюгера, но реализовать лишнего до сирены не удалось.



















































































Aizvērt ЧМ по хоккею: Латвия - Швеция Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Третий период:

Третий период, как и второй, сборная Латвии начала, играя в большинстве. На этот раз во время розыгрыша лишнего латыши выглядели получше, но до взятия ворот дело не дошло.

На третьей минуте игрового отрезка сборная Швеции вновь нарушила правила и осталась в меньшинстве. И вновь команда выстояла, но стоило игроку вернуться на лед, как опять последовало удаление. На этот раз сборные отыграли 5 на 4 только 24 секунды - Элиас Линдхольм заработал две минуты и оставил свою команду втроем.

Почти две минуты сборная Латвии пыталась реализовать большинство 5 на 3, но тщетно. Латвийским хоккеистам катастрофически не хватало последнего броска - или шайба застревала в защитниках, или летела мимо ворот, или же попадала в голкипера.

В середине игрового отрезка шведы вновь остались в меньшинстве, и вновь Латвия не сумела сравнять счет.

В оставшееся время сборная Латвии всеми силами пыталась отыграться, но Швеция остро отвечала, и Мерзликину раз за разом приходилось вступать в игру.

За 3 минуты и 18 секунд до конца матча наш голкипер спасти свои ворота и весь матч в целом не сумел

- точным броском отметился все тот же Линдхольм.

После этого две минуты штрафа получил Янис Спруктс и стало понятно, что отыграться Латвия уже не успеет.

Матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Швеции, которая набрала в четырех играх 7 очков и занимает в турнирной таблице четвертую строчку. В свою очередь на счету сборной Латвии в четырех играх 9 очков и третье место в группе.

Следующую игру наша команда проведет в субботу, 13 мая, против сборной США.

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