ЧМ-2017: Чехия уверенно обыграла Словению

Čehijas izlases hokejisti
 

Čehijas izlases hokejisti. Фото: Reuters/LETA

Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Словении в матче группового этапа ЧМ-2017.

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В составе чехов шайбы забросили Роман Горак, оформивший дубль, а также Михал Ржепик, Михал Кемпни и Роман Червенка. Единственный гол словенцев забил Миха Верлич.

Чехия - Словения 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

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Шайбы забросили:

1:0 Ржепик (Коварж, Червенка), 02:12, ГБ

2:0 Горак (Пастрняк, Ворачек), 08:20, ГБ

3:0 Горак (Гудас, Шимек), 11:46

4:0 Кемпни (Врана), 22:09

4:1 Верлич (Муршак, Урбас), 44:04

5:1 Червенка (Коварж), 47:15

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