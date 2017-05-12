ЧМ-2017: Чехия уверенно обыграла Словению

Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Словении в матче группового этапа ЧМ-2017.
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В составе чехов шайбы забросили Роман Горак, оформивший дубль, а также Михал Ржепик, Михал Кемпни и Роман Червенка. Единственный гол словенцев забил Миха Верлич.
Чехия - Словения 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Шайбы забросили:
1:0 Ржепик (Коварж, Червенка), 02:12, ГБ
2:0 Горак (Пастрняк, Ворачек), 08:20, ГБ
3:0 Горак (Гудас, Шимек), 11:46
4:0 Кемпни (Врана), 22:09
4:1 Верлич (Муршак, Урбас), 44:04
5:1 Червенка (Коварж), 47:15Еще по этой теме