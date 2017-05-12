ЧМ-2017: Швеция отправила восемь шайб в ворота Италии

Сборная Швеции одержала крупную победу над Италией в матче группового этапа ЧМ-2017.

В составе команды победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Раск, Филип Хольм, Юнас Бродин, Элиас Линдхольм, Линус Умарк, Карл Клингберг, Джоэль Эрикссон Эк и Джон Клингберг. Единственный гол итальянцев на счету Джиованни Морини.

Швеция - Италия 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

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Шайбы забросили:

1:0 Раск (Линдхольм), 03:24

2:0 Хольм (Нюландер, Бродин), 08:34

2:1 Морини (Сканделла, Инсам), 23:50, ГБ

3:1 Бродин (Хольм), 29:52

4:1 Линдхольм (Ландеског, Строльман), 40:41

5:1 Умарк (Сёдерберг, Эдлер), 50:09

6:1 Клингберг (Нордстрём), 54:53

7:1 Эрикссон Эк (Нюландер), 56:51

8:1 Клингберг (Хольм, Нюландер), 58:25

Вратари: Фаст – Клотье.

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