ЧМ-2017: Швеция отправила восемь шайб в ворота Италии

Сборная Швеции одержала крупную победу над Италией в матче группового этапа ЧМ-2017.
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В составе команды победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Раск, Филип Хольм, Юнас Бродин, Элиас Линдхольм, Линус Умарк, Карл Клингберг, Джоэль Эрикссон Эк и Джон Клингберг. Единственный гол итальянцев на счету Джиованни Морини.
Швеция - Италия 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)
Шайбы забросили:
1:0 Раск (Линдхольм), 03:24
2:0 Хольм (Нюландер, Бродин), 08:34
2:1 Морини (Сканделла, Инсам), 23:50, ГБ
3:1 Бродин (Хольм), 29:52
4:1 Линдхольм (Ландеског, Строльман), 40:41
5:1 Умарк (Сёдерберг, Эдлер), 50:09
6:1 Клингберг (Нордстрём), 54:53
7:1 Эрикссон Эк (Нюландер), 56:51
8:1 Клингберг (Хольм, Нюландер), 58:25
Вратари: Фаст – Клотье.Еще по этой теме