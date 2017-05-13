Продолжаем борьбу в 1/4 финала! Сегодня Латвия играет с США

 

Фото: Reuters/ScanPix

Сборная Латвии сегодня в Кельне проведет свою пятую игру и выйдет на лед против соперника из США.

За этой дуэлью можно будет наблюдать в 13:15 по латвийскому времени на телеканалах TV3 (на латышском языке) и 3+ (на русском языке).

Напомним, наша сборная начала это турнир с трех побед, обыграв Данию (3:0), Словакию (3:1) и Италию (2:1). Затем шведам наши ребята уступили со счетом 0:2.

Реклама

В игре со Швецией не принимал участия нападающий Марис Бичевскис, который отправился домой в Латвию к новорожденной дочери, однако вчера он уже снова был в сборной. Также как и в предыдущих четырех играх, сегодня наши ворота будет защищать Элвис Мерзликин, который в данный момент в списке лучших вратарей чемпионата.

Уже в понедельник нашу команду ждет встреча с российской сборной, которую тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш.

Сегодня в группе А также в 17:15 Россия встретится со Словакией, а в 21:15 — Италия с Германией.

В группе В в Париже в 13:15 Норвегия сыграет с Финляндией, в 17:15 — Словения с Белоруссией, а в 21:15 — Канада со Швейцарией.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Полный график игр смотрите здесь >>>

Кельн во время чемпионата мира по хоккею

Фото: Кельн во время чемпионата мира по хоккею0



ЧМ по хоккею: Латвия - Швеция

Фото: ЧМ по хоккею: Латвия - Швеция0



Латвийские болельщики смотрят игру на ЧМ по хоккею

Фото: Латвийские болельщики смотрят игру на ЧМ по хоккею0

Еще по этой теме
ФОТО: как во время чемпионата живут хоккеисты сборной Латвии

ФОТО: как во время чемпионата живут хоккеисты сборной Латвии

Хоккейные фанаты спели гимн Латвии у памятника Свободы в Риге

Хоккейные фанаты спели гимн Латвии у памятника Свободы в Риге

Матч ЧМ по хоккею прервали из-за хулиганского поступка болельщицы

Матч ЧМ по хоккею прервали из-за хулиганского поступка болельщицы


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 119000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

Звезда КВН впервые показала 18-летнюю красавицу-дочь Showbiz

Звезда КВН впервые показала 18-летнюю красавицу-дочь

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors Showbiz

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors

Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов» Showbiz

Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов»

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости Hi-Tech

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍ Hi-Tech

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍

ЧМ по хоккею

Хоккей

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 