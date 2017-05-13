Продолжаем борьбу в 1/4 финала! Сегодня Латвия играет с США

Сборная Латвии сегодня в Кельне проведет свою пятую игру и выйдет на лед против соперника из США.

За этой дуэлью можно будет наблюдать в 13:15 по латвийскому времени на телеканалах TV3 (на латышском языке) и 3+ (на русском языке).

Напомним, наша сборная начала это турнир с трех побед, обыграв Данию (3:0), Словакию (3:1) и Италию (2:1). Затем шведам наши ребята уступили со счетом 0:2.

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В игре со Швецией не принимал участия нападающий Марис Бичевскис, который отправился домой в Латвию к новорожденной дочери, однако вчера он уже снова был в сборной. Также как и в предыдущих четырех играх, сегодня наши ворота будет защищать Элвис Мерзликин, который в данный момент в списке лучших вратарей чемпионата.

Уже в понедельник нашу команду ждет встреча с российской сборной, которую тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш.

Сегодня в группе А также в 17:15 Россия встретится со Словакией, а в 21:15 — Италия с Германией.

В группе В в Париже в 13:15 Норвегия сыграет с Финляндией, в 17:15 — Словения с Белоруссией, а в 21:15 — Канада со Швейцарией.

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Aizvērt ЧМ по хоккею: Латвия - Швеция Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA



















































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