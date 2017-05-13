Сборная Латвии по хоккею в невероятном матче уступила США

В субботу сборная Латвии провела пятый матч в рамках чемпионата мира по хоккею. Игра против сборной США выдалась невероятной по накалу, команды боролись изо всех сил, долгое время латыши вели в счете, но сил не хватило. В этот раз оказались сильнее американцы, одержавшие победу со счетом 5:3.

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Первый период:

С первых же секунд периода команды решили отказаться от разведки, взвинтили скорости и начали играть в открытый хоккей. Примечательно, что вперед шли не только американцы, но и латыши, которые с самого начала матча выглядели не хуже, да и не медленнее техничных игроков сборной США.

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Вратарю Элвису Мерзликину пришлось доказывать, что он не зря стоит в воротах, уже с первых минут, но тем же самым активно занимался и его американский коллега Коннор Хеллебайк. Более того, подопечные Боба Хартли атаковали даже опаснее, что положительно сказывалось на настрое наших хоккеистов, а вот американцам приходилось нервничать.

Столь быстрая и напряженная игра уже через несколько минут после стартовой сирены привела к небольшим стычкам, которые периодически возникали по ходу периода.

В середине игрового отрезка сборная США в очередной раз опасно атаковала ворота Мерзликина, но затем последовал молниеносный ответ латышей - на 12-й минуте

Марис Бичевскис убежал в чужую зону, организовав выход два в один, отдал точный пас на дебютанта сборной Теодора Блюгера, который и замкнул передачу - 1:0!

После заброшенной шайбы сборная Латвии успокаиваться не собиралась и продолжала играть на равных с американцами.

Ровно через минуту после гола Блюгера на скамейку штрафников отправился Каспар Даугавиньш, однако за две минуты большинства сборная США не сумела создать действительно голевых моментов у наших ворот - за это стоит поблагодарить голкипера и бригаду меньшинства, которые действовали безукоризненно.

До самой сирены американцы пытались завладеть инициативой и сравнять счет, но наша команда не собиралась останавливаться и продолжала раз за разом отвечать на атаки, создавая опасные моменты у ворот противника. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе сборной Латвии.

Второй период:

Второй период начался неожиданно -

уже через 17 секунд после стартового вбрасывания Каспарс Даугавиньш отправил шайбу в ворота Коннора Хеллебайка - 2:0!

Казалось, американцы немного растерялись и занервничали, в результате чего стали ошибаться - уже на первой минуте игрового отрезка на скамейку штрафников отправился Андрес Ли. Впрочем, в большинстве наша команда отыграла всего несколько секунд, так как две минуты получил Андрис Джериньш. В игре 4 на 4 лучше выглядела сборная Латвии, но счет на табло не изменился.

Сборная США попыталась увеличить давление на ворота латышей, однако те отлично действовали в обороне и быстро переходили в атаку, поэтому работы у Мерзликина было очень мало.

На 6-й минуте периода американцы вновь остались в меньшинстве, но большинство у подопечных Боба Хартли откровенно не клеилось.

К середине игрового отрезка сборная США проснулась и взяла игру в свои руки -

ровно через 9 минут после начала игрового отрезка Джей Ти Комфер переиграл Мерзликина и сократил разрыв в счете - 2:1.

Американцы пытались быстро сравнять счет, но заработали удаление, за что и поплатились -

уже через 2 минуты и 37 секунд после гола Комфера Оскар Цибульскис реализовал большинство и довел счет до 3:1!

Ответ США не заставил ждать долго -

через 2 минуты и 7 секунд Ник Бьюгстад вновь сократил разрыв, а за 1 минуту и 23 секунды до перерыва Джонни Гордо так и вовсе сравнял счет.

В итоге, на перерыв команды отправились при счете 3:3.

Третий период:

В третьем периоде сборная США перехватила инициативу, и с ходом игры ее преобладание все возрастало. Работы у голкипера Хеллебейка практически не было, тогда как Мерзликин трудился не переставая.

К середине игрового отрезка складывалось ощущение, что американцы играют в большинстве, хотя команды находились на льду в равных составах.

На 14-й минуте заключительного периода хоккеисты сборной Латвии оказались на льду вшестером и заработали удаление. Пусть две минуты большинства наша команда выстояла, но потратила на это остатки последних сил -

на 17-й минуте периода Эндрю Копп вывел свою команду вперед - 4:3.

Конечно, сборная Латвии пыталась отыграться, а под занавес матча сняла вратаря,

чем воспользовался Дилан Ларкин, установивший окончательный счет в матче - 5:3 в пользу сборной США.

Таким образом, после пяти матчей Латвии с 9 очками занимает в группе А четвертое место, команде предстоит провести еще две игры - против сборных России и Германии.

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