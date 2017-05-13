Сборная Латвии по хоккею в невероятном матче уступила США

В субботу сборная Латвии провела пятый матч в рамках чемпионата мира по хоккею. Игра против сборной США выдалась невероятной по накалу, команды боролись изо всех сил, долгое время латыши вели в счете, но сил не хватило. В этот раз оказались сильнее американцы, одержавшие победу со счетом 5:3.
Первый период:
С первых же секунд периода команды решили отказаться от разведки, взвинтили скорости и начали играть в открытый хоккей. Примечательно, что вперед шли не только американцы, но и латыши, которые с самого начала матча выглядели не хуже, да и не медленнее техничных игроков сборной США.
Вратарю Элвису Мерзликину пришлось доказывать, что он не зря стоит в воротах, уже с первых минут, но тем же самым активно занимался и его американский коллега Коннор Хеллебайк. Более того, подопечные Боба Хартли атаковали даже опаснее, что положительно сказывалось на настрое наших хоккеистов, а вот американцам приходилось нервничать.
Столь быстрая и напряженная игра уже через несколько минут после стартовой сирены привела к небольшим стычкам, которые периодически возникали по ходу периода.
В середине игрового отрезка сборная США в очередной раз опасно атаковала ворота Мерзликина, но затем последовал молниеносный ответ латышей - на 12-й минуте
Марис Бичевскис убежал в чужую зону, организовав выход два в один, отдал точный пас на дебютанта сборной Теодора Блюгера, который и замкнул передачу - 1:0!
После заброшенной шайбы сборная Латвии успокаиваться не собиралась и продолжала играть на равных с американцами.
Ровно через минуту после гола Блюгера на скамейку штрафников отправился Каспар Даугавиньш, однако за две минуты большинства сборная США не сумела создать действительно голевых моментов у наших ворот - за это стоит поблагодарить голкипера и бригаду меньшинства, которые действовали безукоризненно.
До самой сирены американцы пытались завладеть инициативой и сравнять счет, но наша команда не собиралась останавливаться и продолжала раз за разом отвечать на атаки, создавая опасные моменты у ворот противника. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе сборной Латвии.
Второй период:
Второй период начался неожиданно -
уже через 17 секунд после стартового вбрасывания Каспарс Даугавиньш отправил шайбу в ворота Коннора Хеллебайка - 2:0!
Казалось, американцы немного растерялись и занервничали, в результате чего стали ошибаться - уже на первой минуте игрового отрезка на скамейку штрафников отправился Андрес Ли. Впрочем, в большинстве наша команда отыграла всего несколько секунд, так как две минуты получил Андрис Джериньш. В игре 4 на 4 лучше выглядела сборная Латвии, но счет на табло не изменился.
Сборная США попыталась увеличить давление на ворота латышей, однако те отлично действовали в обороне и быстро переходили в атаку, поэтому работы у Мерзликина было очень мало.
На 6-й минуте периода американцы вновь остались в меньшинстве, но большинство у подопечных Боба Хартли откровенно не клеилось.
К середине игрового отрезка сборная США проснулась и взяла игру в свои руки -
ровно через 9 минут после начала игрового отрезка Джей Ти Комфер переиграл Мерзликина и сократил разрыв в счете - 2:1.
Американцы пытались быстро сравнять счет, но заработали удаление, за что и поплатились -
уже через 2 минуты и 37 секунд после гола Комфера Оскар Цибульскис реализовал большинство и довел счет до 3:1!
Ответ США не заставил ждать долго -
через 2 минуты и 7 секунд Ник Бьюгстад вновь сократил разрыв, а за 1 минуту и 23 секунды до перерыва Джонни Гордо так и вовсе сравнял счет.
В итоге, на перерыв команды отправились при счете 3:3.
Третий период:
В третьем периоде сборная США перехватила инициативу, и с ходом игры ее преобладание все возрастало. Работы у голкипера Хеллебейка практически не было, тогда как Мерзликин трудился не переставая.
К середине игрового отрезка складывалось ощущение, что американцы играют в большинстве, хотя команды находились на льду в равных составах.
На 14-й минуте заключительного периода хоккеисты сборной Латвии оказались на льду вшестером и заработали удаление. Пусть две минуты большинства наша команда выстояла, но потратила на это остатки последних сил -
на 17-й минуте периода Эндрю Копп вывел свою команду вперед - 4:3.
Конечно, сборная Латвии пыталась отыграться, а под занавес матча сняла вратаря,
чем воспользовался Дилан Ларкин, установивший окончательный счет в матче - 5:3 в пользу сборной США.
Таким образом, после пяти матчей Латвии с 9 очками занимает в группе А четвертое место, команде предстоит провести еще две игры - против сборных России и Германии.Еще по этой теме