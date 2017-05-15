ЧМ-2017: Швеция обыграла Данию, Финляндия дожала Швейцарию в овертайме

 

Фото: AFP/LETA

Сборная Швеции обыграла команду Дании в рамках поединка группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017.

Дания – Швеция 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Лундквист (Эрикссон Эк, Крюгер), 0:2 – 35 В. Нюландер (Линдберг, Клингберг), 0:3 – 39 В. Нюландер ( Бэкстрем), 1:3 – 49 Мадсен (Элерс), 2:3 – 55 Лауридсен (Регин, Элерс), 2:4 – 57 Бэкстрем (В. Нюландер, Клингберг)

Реклама

В параллельном матче группы B сборная Финляндии одержала волевую победу над командой Швейцарии.

Швейцария – Финляндия 2:3 (2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Херцог (Унтерзандер, Рихард), 2:0 – 10 Дженацци (Леффель), 2:1 – 19 Хиетанен (Ахо, Савинайнен), 2:2 – 47 Рантанен (Ахо, Лаюнен), 2:3 – 62 Филппула (Хиетанен, Савинайнен)

Еще по этой теме
Матч ЧМ по хоккею прервали из-за хулиганского поступка болельщицы

Матч ЧМ по хоккею прервали из-за хулиганского поступка болельщицы

Сборная Латвии по хоккею в невероятном матче уступила США

Сборная Латвии по хоккею в невероятном матче уступила США

Российские хоккеисты отправили в ворота словаков шесть безответных шайб

Российские хоккеисты отправили в ворота словаков шесть безответных шайб


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Siguldas pag., 63000 EUR
Земля
Земля, Līči, 43000 EUR

reklama.vesti.lv

Дух захватывает! Смотрите, как выглядят самые модные колготки се Wo&Men

Дух захватывает! Смотрите, как выглядят самые модные колготки се

Звезда КВН впервые показала 18-летнюю красавицу-дочь Showbiz

Звезда КВН впервые показала 18-летнюю красавицу-дочь

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors Showbiz

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

Немыслимо! Аристократка пришла на королевский раут без белья Wo&Men

Немыслимо! Аристократка пришла на королевский раут без белья

ЧМ по хоккею

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
GRĀMATVEDIS/-E
GRĀMATVEDIS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 