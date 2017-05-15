ЧМ-2017: Швеция обыграла Данию, Финляндия дожала Швейцарию в овертайме

Сборная Швеции обыграла команду Дании в рамках поединка группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017.
Дания – Швеция 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Лундквист (Эрикссон Эк, Крюгер), 0:2 – 35 В. Нюландер (Линдберг, Клингберг), 0:3 – 39 В. Нюландер ( Бэкстрем), 1:3 – 49 Мадсен (Элерс), 2:3 – 55 Лауридсен (Регин, Элерс), 2:4 – 57 Бэкстрем (В. Нюландер, Клингберг)
В параллельном матче группы B сборная Финляндии одержала волевую победу над командой Швейцарии.
Швейцария – Финляндия 2:3 (2:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Херцог (Унтерзандер, Рихард), 2:0 – 10 Дженацци (Леффель), 2:1 – 19 Хиетанен (Ахо, Савинайнен), 2:2 – 47 Рантанен (Ахо, Лаюнен), 2:3 – 62 Филппула (Хиетанен, Савинайнен)Еще по этой теме