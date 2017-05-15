Сегодня сборная Латвии сыграет против России

Вечером в понедельник сборная Латвии проведет шестой матч в рамках чемпионата мира по хоккею. В группе А на «Lanxess Arena» команда Боба Хартли встретится со сборной России, которой руководят Олег Знарок и Харийс Витолиньш. Матч начнется в 21:15 и будет транслироваться на телеканале 3+.

Еще по этой теме Сборная Латвии по хоккею в невероятном матче уступила США 13 мая 2017 г.

На положение в турнирной таблице для сборной Латвии эта игра значительно не повлияет, поэтому тренер Боб Хартли решил приберечь лидеров для главной борьбы за выход в четвертьфинал против сборной Германии.

Так, ворота сборной Латвии будет защищать Ивар Пунненов, резервным голкипером станет Янис Калниньш, а на лед выйдут защитники Янис Якс и Кристофер Биндулис, а также форварды Виталий Павлов и Френкс Разгалс.

Реклама

В воскресенье Хартли не рассказал, какие полевые игроки останутся в стороне, так как тренерский корпус решит этот вопрос непосредственно перед игрой.

«Россия до этого была лучшей командой на турнире, которая демонстрировала хорошие достижения. Не знаю, удастся ли их остановить, однако мы постараемся не дать им разбежаться. Надеемся, что против России мы проведем свою самую лучшую до этого игру», - сказал накануне Хартли.



















































Aizvērt Как хоккеисты сборной Латвии живут во время чемпионата мира LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens







В заявке сборной России - семь игроков НХЛ. Остальные представляют клубы КХЛ.

В первом матче дня (в 17:15) в группе А Дания встретится со Швецией.



















































































Aizvērt ЧМ по хоккею: Латвия - Швеция Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







В прошлой игре сборная Латвии потерпела болезненное поражение от американцев со счетом 3:5. В свою очередь Россия разгромила словаков 6:0.

















































































Aizvērt ЧМ по хоккею: Латвия - США Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA







Состав сборной Латвии на чемпионат мира:

Вратари: Янис Калниньш, Ивар Пунненов, Элвис Мерзликин.

Защитники: Оскар Цибульскиис, Гунтис Галвиньш, Ральфс Фрейбергс, Увис Балинскис, Артур Кулда, Кристофер Биндулис, Янис Якс, Кристап Сотниекс.

Нападающие: Гинтс Мейя, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунар Скворцов, Виталий Павлов, Френкс Разгас, Каспар Даугавиньш, Роналдс Кениньш, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Янис Спруктс, Земгус Гиргенсонс, Теодор Блюгерс.

Еще по этой теме