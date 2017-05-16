ЧМ-2017: Сборная России всухую обыграла Латвию со счетом 5:0

Сборная Латвии провела шестой матч в рамках Чемпионата мира по хоккею. В группе А на «Lanxess Arena» команда Боба Хартли встретилась со сборной России, которой руководят Олег Знарок и Харийс Витолиньш. Мы предлагаем текстовую трансляцию игры.
Ворота сборной Латвии защищает Ивар Пунненов, резервным голкипером станет Янис Калниньш, а на лед выйдут защитники Янис Якс и Кристофер Биндулис, а также форварды Виталий Павлов и Френкс Разгалс.
23.20 Шестую победу на ЧМ одерживает Россия 5:0!
23.08 5:0! Шайба от Антона Белова, первая шайба на турнире.
23.06 Удаление в составе сборной Латвии.
23.00 Россияне ослабили хватку, воспользуется ли моментом латвийская сборная?
Pēc nospēlētiem diviem periodiem 4:0 Krievijas izlases labā. #Latvija #teamlatvia🇱🇻 #IIHFWorlds #lauvassirds #RUSvsLAT pic.twitter.com/U3bm6nThVJ— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 15 May 2017
22.50 Латвийская сборная практически сравняла количество бросков 12-13 в предыдущем периоде. Третий период начался.
22.34 Второй период завершен.
22.32 Никита Кучеров забивает - 4:0.
22.30 Латыши, получив преимущество в численном составе, пытаются атаковать ворота россиян. К сожалению, безуспешно.
22.26 Евгений Дадонов едва не забил в ворота латвийской сборной.
Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix
22.17 Острый момент! Цибульскис едва не забил, но Илья Сорокин шайбу отбил.
22.10 Россияне преимущественно находятся в зоне противника.
22.04 Начался второй период и спустя буквально несколько секунд шайба от Наместникова летит в ворота Латвии. 3:0!
21.48 Конец первого периода.
21.45 0:2 в пользу России. Шайба Ивана Телегина засчитана.
21.44 Схватка за латвийские ворота, эмоции зашкаливают. Россияне шайбу забрасывают за линию створа, а после началась драка! Ждем решения арбитров!
Фото: REUTERS/Scanpix
21.41 Страсти накаляются! Стычка у ворот сборной Латвии - были задействованы около 6 игроков.
21.39 Команды играют в равных и полных составах.
21.35 Численное преимущество у России.
21.31 Россия забивает шайбу! Автор - Богдан Киселевич (Панарин, Наместников). 0:1.
21.30
Pirmā spēle, kurā no līdzjutēju viedokļa pārsvars ir pretiniekiem.— LETA PČ hokejā Ķelnē (@LETAsportsEXTRA) 15 May 2017
21.23 Достаточно высокий темп игры. Атаки от россиян. Первый голевой момент в матче: Никита Гусев мог открыть счет.
21.20 Иварс Пунненовс - голкипер сборной Латвии.
21:13 Началась трансляция матча. Через 2 минуты - старт игры! Главные судьи: Ян Грибик (Чехия), Антонин Ержабек (Чехия);
Линейные судьи: Рене Йенсен (Дания), Мирослав Лхотский (Чехия).