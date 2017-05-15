ЧМ-2017: Важные моменты матча Латвия-Россия

Матч Латвия-Россия
 

Матч Латвия-Россия. Фото: REUTERS/Scanpix

 

Сборная Латвии проводит шестой матч в рамках Чемпионата мира по хоккею. В группе А на «Lanxess Arena» команда Боба Хартли встретится со сборной России, которой руководят Олег Знарок и Харийс Витолиньш. Мы предлагаем текстовую трансляцию игры.

Ворота сборной Латвии защищает Ивар Пунненов, резервным голкипером станет Янис Калниньш, а на лед выйдут защитники Янис Якс и Кристофер Биндулис, а также форварды Виталий Павлов и Френкс Разгалс.

23.08 5:0! Шайба от Антона Белова, первая шайба на турнире

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23.06 Удаление в составе сборной Латвии

23.00 Россияне ослабили хватку, воспользуется ли моментом латвийская сборная?

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22.50 Латвийская сборная практически сравняла количество бросков 12-13 в предыдущем периоде. Третий период начался

22.34 Второй период завершен

22.32 Никита Кучеров забивает - 4:0

22.30 Латыши, получив преимущество в численном составе, пытаются атаковать ворота россиян. К сожалению, безуспешно

22.26 Евгений Дадонов едва не забил в ворота латвийской сборной

Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

22.17 Острый момент! Цибульскис едва не забил, но Илья Сорокин шайбу отбил

22.10 Россияне преимущественно находятся в зоне противника

22.04 Начался второй период и спустя буквально несколько секунд шайба от Наместникова летит в ворота Латвии. 3:0!

21.48 Конец первого периода

21.45 0:2 в пользу России. Шайба Ивана Телегина засчитана

21.44 Схватка за латвийские ворота, эмоции зашкаливают. Россияне шайбу забрасывают за линию створа, а после началась драка! Ждем решения арбитров!

Фото: REUTERS/Scanpix

21.41 Страсти накаляются! Стычка у ворот сборной Латвии - были задействованы около 6 игроков.

21.39 Команды играют в равных и полных составах.

21.35 Численное преимущество у России

21.31 Россия забивает шайбу! Автор - Богдан Киселевич (Панарин, Наместников). 0:1

21.30

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21.23 Достаточно высокий темп игры. Атаки от россиян. Первый голевой момент в матче: Никита Гусев мог открыть счет.

21.20 Иварс Пунненовс - голкипер сборной Латвии.

21:13 Началась трансляция матча. Через 2 минуты - старт игры! Главные судьи: Ян Грибик (Чехия), Антонин Ержабек (Чехия);
Линейные судьи: Рене Йенсен (Дания), Мирослав Лхотский (Чехия).


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