ЧМ-2017: Канада разгромила Норвегию, Италия покидает элитный дивизион

 

Фото: AP/Scanpix

Сборная Дании вырвала победу у Италии под занавес поединка группового раунда чемпионата мира по хоккею 2017.

Обе команды провели по семь встреч. Скандинавы набрали семь очков, расположившись на шестом месте группы А, а в активе итальянцев один балл и последнее место. Таким образом, подопечные Штефана Майра потеряли прописку в элитном дивизионе.

Дания – Италия 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

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Шайбы: 1:0 – 57 Хардт (Якобсен, Сторм), 2:0 – 58 Регин

В параллельном матче группы B сборная Канады разгромила команду Норвегии.

Канадцы набрали 16 очков в шести матчах и гарантировали себе итоговое первое место в группе В. У норвежцев восемь очков в шести матчах, они уже не поднимутся выше пятого места.

Канада – Норвегия 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Шенн (Симмондс), 2:0 – 18 Парайко (О′Райлли, Маккиннон), 3:0 – 34 Шайфли (Скиннер, Мэтисон), 4:0 – 38 Парайко (Марнер, Маккиннон), 5:0 – 57 О′Райлли (Маккиннон, Шайфли)


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