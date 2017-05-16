Хартли: Кельн красивый, но мы хотим увидеть Париж

Игра со сборной Германии во вторник на чемпионате мира по хоккею в Кельне будет для наших игроков очень важной, посольку сегодня решится вопрос о попадании латвийской сборной в четвертьфинал. Команда хочет отправиться в Париж, указал накануне после разгромной игры с Россией тренер Боб Хартли.

Сборная Латвии в понедельник в группе А проиграла сборной России со счетом 0:5 (0:2, 0:2, 0:1), однако шанс попасть в четвертьфинал у нас все еще есть. Для этого надо сегодня выиграть у Германии.

«Мы ожидали, что это будет тяжелая игра, поскольку Россия — лучшая команда в этой группе, однако мы получили хороший урок, который пригодится нам в игре против Германии, - передает слова Хартли LETA. - Все равно, что случится завтра, но и в этой игре я чувствовал, что команда готова к большим делам. Парни заслужили эту игру, которая будет как седьмая игра финала кубка Стэнли. Я горжусь своими игроками и доверяю им. Игра с Германией будет великолепной, мы будем работать также, как до сих пор, и мы хотим победить».

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«Кельн — красивый город, но мы хотим увидеть и Париж»,

- с улыбкой сказал тренер.

В понедельник в игре с Россией дебют был у четырех латвийских хоккеистов — вратарей Ивара Пунненова, Яниса Калниньша, защитника Кристофера Бундулиса и нападающего Френка Разгалса.

«Такой был план, дать шанс всем парням, они это заслужили, проводя тренировки с начала марта. Янис Калниньш, Резийс (Френк Разгалс), Яксерс (Янис Якс), они это заслужили, чтобы сегодня играть и представлять свою страну. Я как главный тренер не мог не пустить их на лед. Именно поэтому мы выпустили Калниньша в третьем периоде. Он работал с невероятной отдачей и он заслужил этот шанс», - сказал тренер.

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Хартли признал, что Россия была лучше, однако отметил, что латвийские парни сражались от всего сердца. «Мы не делили игры. Понятно, что не удается все, что хочется показать, однако у меня ни к кому нет упреков», - добавил специалист.

В то же время главный тренер сборной России Олег Знарок, который в свое время был у руля латвийской команды, сказал, что его парням в этой игре не все удалось, как планировалось. «Для нас тоже самой важной будет завтрашняя игра, когда встретимся с США. Сегодня были вещи, которые получились, и которые нет», - отметил Знарок.

Напомним, сегодня в 17:15 сборная России встречается со сборной США, а в 21:15 сборная Латвии играет со сборной Германии. На русском языке игры можно смотреть на телеканале 3+.